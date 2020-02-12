手機越來越普遍的時代，許多人在用餐前都會先拿出手機拍張美照，因此出現了許多「網美餐廳」讓網紅、網美可以盡情拍。但台北有一間「三層甜點工作室」近日公告「即日起嚴禁網美」，原因是有許多往美在拍照時打擾店內其他客人，而且一拍就是半小時、一小時起跳，讓業者忍不住批評「要不要這麼自私？」

這間位在大同區的三層甜點工作室，是由老公寓改建而成，一進到店內就能感受到復古氣息，搭配上店內的花草，再來上一份飲品及甜點，讓人一待就是整個下午，許多網美也因店內陳設，特地想來拍張美照。不過三層甜點工作室近日公告，「即日起，如果你造訪的目的只是為了拍自己的美照、生活照、假裝在看書的照、至少會拍半小時以上的人，請你們不要來。請你們去網美店家打造的網美店。謝謝各位網美的配合。」

（圖／翻攝三層甜點工作室IG）

業者表示，關於拍照這件事已經忍了很久，每天都有非常多組的網美客人在挑戰底線，「大家都是成年人了，是能為自己行為負責的年紀了吧？在店內各處拍攝自己的照片，打擾旁邊的客人、自顧自拍照。擋在路中間、擋在洗手台前、出入口、樓梯間。其他客人要繞過你們、為了躲你們鏡頭百般不舒適，讓你們拍完才能去洗手、才能通過」、「拍照就算了，帶自己的飾品拍攝也算了，你們覺得在咖啡店換襪子是件正常的事嗎？」讓業者直呼「要不要這麼自私？」

網友看完店家霸氣公告，紛紛留言支持店家，「支持店家，只想靜謚的喝杯咖啡」、「根本講到心裡話」、「這態度我愛」、「好令人舒服的店規」。

(中時電子報)