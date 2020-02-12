國內現處流感流行期，加上近日氣候溫差較大，流感病例增加，市府去年購置11萬8120劑流感疫苗接種率達98.35％，疫苗剩餘不到1900劑，衛生局提醒符合接種民眾盡快至合約院所接種，以提高自身保護力。

市長林智堅指出，流感病程演變快，有流感症狀要趕緊就醫、生病在家多休息，今年公費流感疫苗將購置11萬8120劑，首度由三價升級為四價疫苗，給市民的保護更完善。

衛生局長王宗曦表示，依據疾管署監測資料顯示，國內本季從去年10月迄今年2月10日，流感併發重症病例累計914例，流感重症死亡病例累計75例，新竹市流感重症病例累計16例，並無出現死亡病例。

衛生局指近期氣候變化大，又逢新冠肺炎疫情，提醒民眾務必加強手部及呼吸道衛生，如出現類流感症狀，應戴上口罩儘速就醫，並落實生病不上班、不上學。

衛生局並會請醫師對符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件的患者應及早給藥，以降低流感併發重症發生的風險。有關流感相關資訊可上衛生局網頁查詢，若有疑問請撥打1999市民專線洽詢。

(中時 )