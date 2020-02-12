東港轉運站現址位在輔英醫院旁，因地處鎮中心而時常造成交通大打結，多年來地方時常傳出希望遷址的聲音。（謝佳潾攝）

前年東港鎮公所在東港都市計畫機九用地（東港火車站舊址）舉行行政大樓動土儀式後，一直期盼吸引更多公家單位進駐、打造新行政中心，而今年終於捎來好消息，除有文化處計畫興建造船博物館外，爭論多年的東港轉運站也確定遷移該地，將有助屏南交通網路未來發展。

東港鎮公所指出，機九用地占地3.7公頃，一直是新行政中心預定地，但多年來因經費等問題遲遲未開發，直到2年前行政大樓定案才動土，不過公所期盼的新行政中心不僅是地政、戶政、稅捐等地方單位的整合，有更多公家單位進駐才能完善並強化它的功能，而幾經商討後，終於受到它單位青睞。

將進駐新行政心中的它單位有文化處與交通旅遊處，前者將就地興建造船博物館，後者則要把爭論多年的東港轉運站遷至該地，消息傳出後，引起地方熱議。

東港轉運站現址位在輔英醫院旁，因地處鎮中心而時常造成交通大打結，多年來地方時常傳出希望遷址的聲音，2年前還一度討論要遷至菜市場旁的大停車場，不過卻引來「塞更大」的質疑聲，而今交旅處確定遷至較邊緣地帶的機九用地，大家一片看好。

交旅處指出，「機九用地明確性高」，距鎮中心不遠又鄰近台17線、國3，相較現址，它不會與汽機車搶道、更適合大車進出，且後續也將配合公車運輸優化方案，建置屏南交通大網絡，成為周遭鄉鎮的大眾運輸集中點。

(中時 )