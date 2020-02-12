前法務部部長邱太三捲入關說疑雲，監察院兩度彈劾均未通過。監委林雅鋒等人下午公布調查報告，直指邱太三未依法定受理陳情，有重大違失；並對認罪協商程序問題糾正法務部。監委高涌誠則說，多數委員不同意彈劾，是因為關係人在層層轉達中，未及提及被告張煥禎要求任何利己優勢，因此認定與關說不同。

前法務部長邱太三、前桃園地檢署前檢察長彭坤業遭疑替壢新醫院院長張煥禎逃漏稅進行「關說」，找上時任桃園地檢署檢察長彭坤業餐敘，提及負責該案的公訴檢察官起初同意認罪協商，後來出爾反爾，嚴重影響司法公信力。

監察院去年調查本案，第一次彈劾審查會時，以10比3未通過彈劾，昨天2度召開彈劾審查會，邱太三部分9位監委全數不同意彈劾，彭坤業部分則以8比1未通過彈劾案，引起各界議論。

提案監委林雅鋒、王美玉及高涌誠下午公布調查報告，王美玉表示，三人會提出彈劾，就是認定本案為關說。林雅鋒則表示，邱太三未依法定受理陳情方式辦理本案，涉違公務員服務法，有重大違失。

林雅鋒在說明調查報告時也指出，各地檢署就認罪協商程序作法不一，容加深檢察官、被告、辯護人利用此一制度的困難性，因此針對執行面問題，監察院也對法務部提出糾正。

針對兩次彈劾未過，王美玉等人表示尊重。邱太三部分，監院將送請國安會參處；彭坤業部分，高涌誠則說，建議法務部進行職務監督，但這是建議權，但人審會若不做任何監督，監察院也沒輒。

至於本案兩度彈劾邱太三、彭坤業都未通過，監委多數心證引發好奇，高涌誠說，很多審查委員認為，張煥禎找上邱太三，邱太三跟彭坤業提及此事，彭坤業再往下轉達時，未提及被告張煥禎有何要求，也就是沒有給被告任何優勢，優惠，所以多數委員認為與所謂「關說」不同。

林雅鋒也表示，有委員認為檢察官是行政官，在上司有些提點及要求，哪裡能與關說畫上等號。

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(中時 )