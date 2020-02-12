北市議員戴錫欽、游淑慧、徐巧芯、 鍾沛君、侯漢廷、徐立信今天在台北市議會舉辦協調會。（游淑慧議員辦公室提供／譚宇哲台北傳真）

高中職以下學校25日開學在即，各界關心學校防疫物資是否充足，台北市238間學校已備妥消毒水、額溫槍、酒精等物資共2周用量，每間學校平均也配有2000多片緊急備用口罩，北市多位議員今建議，教育局應協助調配物資，若中央15日後延長口罩徵用期間，市府應反映將學校、補習班、安親班及幼兒園等納入8大類可購買徵用口罩範圍。

北市議員戴錫欽、游淑慧、徐巧芯、 鍾沛君、侯漢廷、徐立信今天在台北市議會舉辦協調會，邀請台北市教育局、衛生局、台北市學校家長會長及相關團體，討論校園防疫物資準備事宜。

教育局表示，已請各校進行公共區域全面消毒，並由各校自行準備防疫物資，238所學校目前消毒水有1661箱，額溫槍4318支，酒精647箱，以平均數量來看，應足夠近兩周使用，不足部分後續也可用緊急採購方式補足。

至於緊急備用口罩約有1萬多盒，不同學校數量多寡不一，平均每校約46盒、2000多片，另外，藉由學生回報自主健康卡、進校門口時在檢疫站量體溫、保健中心檢測，三階段監控學生體溫。

衛生局也表示，已訂購790支額溫槍，並持續聯絡消毒水和酒精廠商，協助支應教育局。

與會議員建議，每間學校防疫需求不同，教育局應居中協調分配物資，若2月15日中央延長口罩徵用期間，應向中央反映將學校、補習班、安親班及幼兒園等，納入8大類可購買徵用口罩範圍，解決學生口罩問題。

(中時 )