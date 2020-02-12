國防部今（12）日表示，美籍MC-130J型機一架，本日上午沿臺灣海峽，由北向南飛行；另美籍B-52轟炸機2架，亦沿我東部空域由北向南飛行，該部均全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況。

國防部對於臺海周邊各國機、艦活動，均能有效掌握，適切應處，籲請國人放心。

(中時 )