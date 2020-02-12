國防部證實 美軍機上午飛台海 16:302020/02/12 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美軍MC-130J型機。中時資料照 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（12）日表示，美籍MC-130J型機一架，本日上午沿臺灣海峽，由北向南飛行；另美籍B-52轟炸機2架，亦沿我東部空域由北向南飛行，該部均全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況。 國防部對於臺海周邊各國機、艦活動，均能有效掌握，適切應處，籲請國人放心。 (中時 ) #美籍 #飛行 #北向 #國防部 #臺海 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》只差30公尺！飛行員害布萊恩墜機 11:272020/02/09 體育 美籍旅客鹽水賞蜂炮失聯 新營警15分鐘找到人 14:442020/02/09 社會 中共軍機又來了！我F-16戰機掛彈升空監控 17:042020/02/09 軍事 大陸軍機今遠海長訓 我發布戰機監控照 17:232020/02/09 軍事 中共軍機又繞台飛行！我F-16戰機掛彈升空貼身監控 17:452020/02/09 政治 民航局公布無人機飛行空域系統 僅8縣市可飛！ 19:512020/02/09 生活 共軍繞台警告！陸媒：不滿賴清德訪美 倚美抗陸 22:312020/02/09 兩岸 陸軍機今越過台海中線 15:112020/02/10 軍事 陸國防部發布在台灣東南部實施海空兵力聯合演練 23:242020/02/10 兩岸 陸軍機又例行訓練 昨短暫越中線 04:092020/02/11 焦點新聞 軍事熱門新聞 首度護航轟6繞台 陸殲11B成亮點 - 軍事 對台！ 陸簡裝版殲11D掛載霹靂-15 - 軍事 國防部證實 美軍機上午飛台海 - 軍事 美指陸穩步進逼 年內殲20可能具戰力 - 軍事 揭密陸重型制空機 殲-11D原型首曝光 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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