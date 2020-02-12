世界衛生組織（WHO）11日在推特所發布的最新疫情報告指出，有越來越多的證據顯示，新冠肺炎病毒與其他在蝙蝠中傳播的已知冠狀病毒有關聯，更具體地說，是和菊頭蝠科相關，但中間宿主尚不確定。這些蝙蝠廣泛分布在大陸南方、亞洲、中東、非洲及歐洲。

WHO的報告顯示，近期研究指出，大陸的蝙蝠發現了超過500種冠狀病毒，且值得注意的是，對於那些居住在蝙蝠洞穴棲息地附近的人口進行了血清研究，結果顯示，蝙蝠冠狀病毒的血清呈現陽性的比率為2.9%，這代表人類和這些蝙蝠很常接觸。但報告也表示病毒傳播至人類的途徑仍不清楚。

WHO說明，這次確認了新冠病毒的動物來源可以幫助確保此類疫情不再發生，同時有助於了解最初疫情在武漢散播的狀況。因此在活體市場加強食物管控以及市場衛生工作變得十分重要，藉此可保護人類免於受到類似疾病傳染。

(中時電子報)