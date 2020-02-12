亞太經濟合作會議（APEC）打擊非法採伐林木與相關貿易工作小組（EGILAT）於2月4、5兩日在馬來西亞吉隆坡舉辦「促進亞太地區合法木材散布及貿易工作坊」，共計有美、日、澳等11個經濟體官方代表出席，並邀請聯合國農糧組織（FAO）、國際熱帶木材組織（ITTO）、森林管理委員會（FSC）等組織及業界代表列席，共同研討合作打擊非法林產品貿易相關議題。臺灣由農委會林務局代表出席，與民間企業奧丁丁集團共同於會中分享我國應用區塊鏈技術於合法林產品追溯的做法，獲得各經濟體一致肯定。

林務局表示，森林資源的維護，已成為全球關注的議題，特別是在氣候變遷的衝擊下，如何打擊國際間木材非法貿易問題，以減緩毀林所增加的碳排放及生物多樣性損失，亟需各國政府的支持與合作。因此APEC自2012年起即成立打擊非法採伐林木與相關貿易工作小組（EGILAT），透過密切聯繫以及每年2次的工作小組會議，由各經濟體共同研商可行的合作方案，並分享彼此的經驗與做法。

林務局進一步指出，木材及木製品合法來源的追溯與確認，是促進合法與打擊非法木材交易的關鍵，也是過去最難以克服的技術瓶頸之一，尤其因各國法令不同，以及木材產品在生產加工或轉手貿易間所產生之流程介面與合法文件認定等問題，更加深合法認定的複雜性。

因此，林務局自去年起與奧丁丁集團合作，共同開發臺灣林產品生產追溯系統，利用區塊鏈技術去中心化及無法竄改的特性，取代傳統紙本文件，避免產品來源遭偽造的可能。林務局也強調區塊鏈具有高度擴充性，未來如有更多的經濟體願意加入，除可減少介面的轉換而提高效率外，愈多組織的加入，將使得整個供應鏈愈透明、愈具公信力，達到抑制非法木材交易的目的。

奧丁丁集團業務總監張尚遠於會中說明此一構想，我國木材商業同業公會全國聯合會陳豐熙理事長亦分享臺灣產業經驗，獲得各經濟體代表熱烈的迴響與肯定，認為極有潛力成為未來林產品貿易的應用技術。

(工商 )