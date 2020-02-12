台股大漲逾百點，外資延續匯入方向，激勵新台幣開盤後再度升破30元大關，上演股匯雙漲，但尾盤升值大幅收斂，力守30元大關，終場收在30.032元兌1美元，升值3.6分，為連續三個交易日漲勢，台北外匯經紀公司成交量放大至兩位數的10.19億美元。

外匯交易員指出，美股漲勢暫歇，但在陸股及人民幣領漲下，亞洲主要股匯市一片紅，對肺炎疫情的恐慌心理似更趨緩和，台股大漲110點，新台幣因外資匯入及出口商拋匯，連二個交易日挑戰2字頭，盤中勁揚1.13角。但除了看到好價位，進口商及散戶繼續進場搶買匯外，尾盤老大（央行）也出手調節，結果就是無法站穩2字頭。

外匯交易員認為，外資看來已不太理會肺炎疫情還在延燒，續匯入並買超台股61億元，或許是台灣疫情控制相對良好，還有大陸全力救市效應，使得利空漸淡化，如果後續外資匯入方向不變，新台幣想守住30元大關，恐怕會愈來愈難，短線能否站穩2字頭，全看央行的態度而定。

(工商 )