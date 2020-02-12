防疫肺炎 英國外交部長支持台灣參與國際組織 19:232020/02/12 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對防疫新冠肺炎、台灣參與WHO等議題，英國外交部部長艾哈邁德勳爵（Lord Ahmad） 2月10日在英國上議院發言支持台灣參與國際組織。 艾哈邁德勳爵表示：「我們支持台灣參與不涉及國家地位的國際組織，台灣可以做出有價值的貢獻。」 至於國際民航組織及世界衛生組織，艾哈邁德勳爵提到：「我們與其他志同道合的國際合作夥伴一樣，我們很清楚，台灣的貢獻對這些組織來講很重要，而且台灣扮演著舉足輕重的角色。」 (工商 ) #英國 #國際組織 #艾哈邁德 #勳爵 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 台加入國際組織 陸：一中原則安排 04:092020/02/08 焦點新聞 比照公務員國營事業防疫照顧 給假不給薪 04:092020/02/09 財經要聞 唱歌也防疫警轄區KTV宣導 17:162020/02/10 社會 花4天建立發燒防疫站 奇美醫院防疫設備更完善 19:012020/02/10 社會 凱特出訪超有誠意！與威廉大玩「國旗配色」 網讚：太有心了 07:122020/02/11 時尚 台南市長化身「黃小哲」拍影片 防疫小學堂首打「口罩篇」 14:592020/02/11 生活 支持政府新冠肺炎防疫 牙醫師公會全聯會捐100萬拋磚引玉 16:052020/02/11 生活 高雄市漁業界 防疫全面晉級 04:102020/02/12 產業特刊 牙醫公會全聯會 捐衛福部百萬 01:042020/02/12 財經焦點 【疫起打阿北3】早知「選後不會手下留情」 黑柯產業鏈啟動 08:082020/02/12 政治 國際熱門新聞 梅根效應？皇室再爆震撼彈！女王金孫驚傳離婚 - 國際 新冠病毒伸魔手 只有一種人逃避率最高 - 國際 出大包！美醫院放回新冠肺炎患者 官方急查接觸史 - 國際 3月任務！女王要梅根哈利返英 - 國際 專家： 感染的檢疫官可能是脫手套時不注意感染的 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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