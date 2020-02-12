針對防疫新冠肺炎、台灣參與WHO等議題，英國外交部部長艾哈邁德勳爵（Lord Ahmad） 2月10日在英國上議院發言支持台灣參與國際組織。

艾哈邁德勳爵表示：「我們支持台灣參與不涉及國家地位的國際組織，台灣可以做出有價值的貢獻。」

至於國際民航組織及世界衛生組織，艾哈邁德勳爵提到：「我們與其他志同道合的國際合作夥伴一樣，我們很清楚，台灣的貢獻對這些組織來講很重要，而且台灣扮演著舉足輕重的角色。」

(工商 )