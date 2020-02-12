中油漏油事件，民進黨新科立委、「港湖女神」高嘉瑜為此憤怒說，中油是漏油慣犯，如今內湖新明路又發生漏油，中油竟用土法煉鋼的方式到處開挖，卻仍找不到漏油點，她要求環保局監測水汙染狀況並開罰。

高嘉瑜在臉書表示，今天早上，她針對內湖新明路中油漏油事件進行會勘。2/8她接獲陳情就請相關單位做好安全防護，並要求儘速找出漏油點。無奈從2/8到2/12一連五天，短短200公尺就挖了7處、抽出9萬公升的油水，還是找不到漏油點。不僅造成交通不便，附近居民更是人心惶惶，長期曝露在汽油味中，身體健康也受到影響。

高嘉瑜直指，中油是漏油慣犯，長期欺上瞞下，隱匿漏油事實。如今內湖漏油事件，再次突顯中油並未從歷次事件中得到教訓。更令人質疑的是，在科技化、智慧化的年代，中油檢測漏油點卻還是用遠古時代、土法煉鋼的方式到處開挖，以致徒勞無功！

對此事件，高嘉瑜提出3點，1.要求環保局監測水汙染狀況並開罰。2.消防局持續監測油氣值確保公安。3.中油儘速找出漏油點，並提出漏油事件檢討、維修監測報告及周遭受影響住戶的賠償方案。

(中時電子報)