小東路沿線發見出土遺構，即由負責施工監看的考古團隊進行通報。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南鐵路地下化工程緊鑼密鼓進行中，近日小東路沿線發現出土遺構，文資處邀專家學者會勘，依據歷史圖資研判小東路南側涉及原台灣府城垣、北側疑清代磚造遺構。台南市長黃偉哲要求文資處以嚴謹審慎態度因應，強調工程期間若有疑似遺構或出土現象，施工單位務必依《文化資產保存法》相關規定辦理。

文資處表示，將會持續監督並要求鐵道局落實施工監看，一旦發現疑似遺構或相關出土，依法邀集專業領域委員現勘，確保具文資價值標的獲得適當保存。

文資處表示，市府於鐵路地下化規畫階段嚴格要求鐵道局針對全線施工監看，並針對部分敏感區域啟動試掘調查計畫。近期小東路沿線發現出土遺構後，負責施工監看的考古團隊立刻通報，文資處數次邀集專家學者進行會勘，並要求鐵道局委託考古團隊就出土遺構進行調查清整，以利進一步判讀。

目前南側持續試掘及施工監看，文資處依據歷史圖資研判，小東路南側涉及原台灣府城垣可能，鐵道局先行委託考古團隊進行試掘及施工監看，後續確有發現三合土結構，專家學者會勘認為有必要進一步了解確認，目前考古團隊持續就出土現象進行清整調查。

此外，小東路北側疑似清代磚造遺構，經專家學者會勘，同意由鐵道局委託專業團隊進行移置，針對局部構造研議並規畫適宜保存或展示方式，本區域遺構位置位於原台灣府城垣外，推斷過去應為民居建築，受後來開發影響，現場殘存較不具完整及代表性，後續鐵道局將透過3D掃描和考古調查，保留相關調查資訊。

(中時 )