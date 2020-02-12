模特兒出身的依依、佩佩，有著精緻五官與修長曼妙身材，兩人當媽後仍維持著亮麗外表，一點都沒有變老的跡象，被封為台灣演藝圈「最美雙胞胎」，相當受粉絲歡迎，然美人也是有缺點的，姊姊依依昨揭開「真面目」，透露一直維持瀏海造型，就是因為「禿頭危機」。

姊姊依依掀開瀏海，赫見缺了大洞。(取材自雙胞胎依依佩佩的依依臉書)

在眾人面前一直展現完美模樣的依依，昨(2/11)在臉書po文，附上了對比照自白，其實之所以總保持長瀏海造型，是要遮住額頭，「因為掀開來…頭皮頭髮缺個大洞」，照片中她單手翻起瀏海，赫見右邊額角髮際線向後退得明顯，宛若頭頂有個大洞，若沒瀏海真的會很明顯。

依依公開了自己覺得最自卑的一件事，透露掉髮非常嚴重，「好想去植髮啊」，網友看了也大驚，說這程度根本是「清朝頭」，也有人質疑依依發文是不是植髮業配？她則笑稱真的有去諮詢，「要35萬，媽媽我付不出來」，網友則安慰她即使有這缺點，但仍有「擋不住美貌」，依依則要大家不用擔心，因為頭髮已經長回來，直呼「好險」。

(中時電子報)