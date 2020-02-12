活動當天有美味的現榨胡蘿蔔汁供民眾品嘗。(莊曜聰攝)

下田採胡蘿蔔體驗活動在2月22日照常舉行。(資料照片／莊曜聰攝)

台南市將軍區是本產胡蘿蔔重要產區，產量占全台近半，民眾在市面上買到的本產胡蘿蔔中，可說每2條就有1條來自將軍，但去年底一場冬雨卻重傷產地，胡蘿蔔腐爛、裂果狀況嚴重，災損近4成，農民喊苦，但近年固定登場的胡蘿蔔節並未因此停辦，將軍區農會16日將在農會倉庫區廣場舉行，加強行銷維繫產業發展。

將軍區農會總幹事吳明成指出，目前將軍胡蘿蔔種植面積約在270公頃，年產值在8000萬元左右，與蘆筍、牛蒡並列為將軍的農產三寶，也有胡蘿蔔故鄉的美稱，去年12月一場豪雨累積近百毫米雨量，農田泡水，仍在生長期的胡蘿蔔根部浸泡腐爛，不只果實長不大，還因為吸水過多造成裂果，質量均不符需求，農民損失慘重。

吳明成說，雖然將軍胡蘿蔔災損相當嚴重，但風雨生信心，此時更要透過舉辦胡蘿蔔產業文化活動來幫助產業發展，16日活動當天將有12位將軍新農人現場販售種植的蔬果，所得也將捐助公益社福團體，另外還有現榨的鮮甜胡蘿蔔汁提供民眾品嘗，還有以胡蘿蔔入菜的多種美食。

體驗食農教育，深受親子喜愛的下田拔胡蘿蔔活動也照常舉行，活動日期選在2月22日，在南19線上的田間登場；今天上午農糧署南區分署長姚志旺、將軍農會理事長王新忠、總幹事吳明成、台南區農改場和南市農業局聯合舉行記者會行銷，秀出胡蘿蔔開發的吐司、皮蛋瘦肉粥、炒米粉、蘿蔔魚丸湯等料理。

(中時 )