西野未姬在街上自摸，AV女優友田彩也香笑到拍手。(圖／翻攝自Abema TV)

20歲前AKB48成員西野未姬，外型甜美、笑容開朗，受到不少粉絲喜愛，但因傳出緋聞人氣下滑，最後選擇離開團體，近來言行舉止越來越大膽的她，竟在銀座街上「自摸私密處」，讓大家都看傻了。

網路節目《極樂蜻蜓的TIME LIMIT》找來4位女星比賽被路人搭訕次數，除了西野未姬外，還有「SKE48」成員大場美奈、AV女優友田彩也香、「炎上系藝人」入澤優，而西野未姬因被粉絲認出，在合照的時候耗費太多時間，結果成為比賽的最後一名，所以必須接受懲罰。

主持人加藤浩次提出在銀座的馬路上「抓陰毛20秒」，西野未姬立馬大喊「我不要」，但加藤浩次在旁邊慫恿「這是電視史上第一次，你會留下傳說」，最後西野未姬答應了，到大街上隔著洋裝「抓私密處」，讓現場來賓都嚇壞，AV女優友田彩也香笑到拍手，主持人加藤也看了很開心，直說下次要找更多不怕害羞的藝人來。

(中時電子報)