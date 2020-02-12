針對這次新冠病毒影響程度，東元(1504)集團會長黃茂雄指出，集團旗下餐飲業在速食部分影響不大，摩斯漢堡2月估計僅影響10～15％，但越高級餐廳影響較大，至少影響3成以上。東元董事長邱純枝則表示，一個季度影響東元營收約10％。

黃茂雄近年來積極投入餐飲業，這次疫情衝擊國內旅遊及餐飲，黃茂雄表示，目前集團餐飲事業影響最小是摩斯漢堡，主要因為是速食型態，消費者停留時間短，另一部份，就是透過電子平台訂購的外送服務帶來效益。他指出，一年前摩斯漢堡加強配送服務，現在正式派上用場，1月收入達標沒有問題，2月估計影響10～15％。

但高端餐飲影響相當大，越是停留越久、享受餐飲的餐廳影響越大，目前顧客聚餐活動大多取消或延期，一個月收入影響至少3成。

在東元本身方面，邱純枝表示，大陸2月10日陸續復工，但每個地區不同，復工到工率高的有8成，低的只有3成。1月疫情還沒爆發，並沒有影響，1月底因為有備料，2月影響也不大，但2月大型工廠復工，小型工廠供應商還是有限制復工條件，供應鏈恢復運作還在統計，3月開始影響較大，估計一個季度營收影響10％。黃茂雄認為，今年沒有肺炎疫情干擾，東元是蓄勢待發，營運可以衝上來，但因為有疫情，不能太高估營收，影響程度這個月到下個月會更明朗。

(時報資訊)