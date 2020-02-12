軟銀集團（SoftBank Group Corp）連續第二個季度吞下來自願景基金的虧損，導致上季獲利幾乎被消磨殆盡，慘淡的財報可能令投資人更加質疑集團創始人孫正義能否順利籌備第二個願景基金。

願景基金（Vision Fund）去年10～12月季度的營業虧損達2250億日圓，遠不及2018年同期的獲利1760億日圓。

軟銀第三財季（截至2019年12月）營業利益僅達26億日圓，較前一年同期的4380億日圓（內含阿里巴巴二次上市之相關收益3320億日圓）大幅衰退，且遠不及市場預估的獲利3450億日圓。分析師表示，因缺乏願景基金估值的相關資訊，很難估算軟銀的獲利表現。

成立規模達1000億美元的願景基金去年12月公布，已投資88家公司，總投資金額達746億美元，投資價值為798億美元。

美國聯邦法官批准電信業者T-Mobile收購同業Sprint，激勵Sprint母公司軟銀集團周三大漲11.9%，晉升成為日本市值第二大的企業。

(時報資訊)