5G時代來臨，去年大豐收的砷化鎵代工廠-穩懋(3105)今年營運依舊看好，穩懋總經理陳國樺表示，5G將自今年開始正式邁入成長期，讓公司對5G需求成長更有信心，預期5G手機、5G基礎建設、WiFi及3D感測光通訊等將成為公司今年營運成長的動能，公司擴產亦依計畫進行中，預計第2季末新產能將陸續開出，可望為下半年旺季貢獻業績。

穩懋今天下午舉行法說會，陳國樺表示，2019年對穩懋可說是豐收的一年，儘管年初時產業仍處於低迷的狀態，且去年砷化鎵產業年衰退1.3%，但隨著智慧型手機市場狀況改變及客戶強勁需求，全年營收呈現逐季成長趨勢，其中2019年第4季合併營收為69.04億元，季增8%，年增64%，創下單季歷史新高，營業毛利為30.52億元，由於產能利用率提升，單季合併毛利率為44.2%，季增2.1個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為23.29億元，營業淨利率為33.7%，季增2.3個百分點，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為18.4億元，季增12%，年增151%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4.4元，累計2019年合併營收為213.78億元，年成長23%，創下歷史新高，營業毛利為81.61億元，年成長51%，合併毛利率為38.2%，營業淨利為55.59億元，年成長73%，營業淨利率為26%，稅後盈餘為44.01億元，創下歷史新高，每股盈餘為10.59元。

就產品別來看，去年第4季Cellular佔比從第3季的35%到40%上升至40%到45%，Infra佔比約20%到25%，WiFi佔比從第3季的20%到25%下滑至15%到20%、VCSEL的其他產品佔比從第3季的16%降至15%。

陳國樺表示，各國政府或電信商無不緊鑼密鼓加速釋出5G頻譜及推動5G基礎建設，手機製造商亦將推出多款5G機種以因應需求，根據多家研究機構的預測，2020年全球5G智慧型手機滲透率將從2019年的1%上升至15%到20%，2021年將超過30%水準，今年5G將開始正式邁入成長期，穩懋早在幾年前就已提供客戶相關5G Cellular PA解決方案，並已於2019年下半年大量出貨，2019年5G Cellular PA營收佔整體Cellular PA比重已超過10%，去年第4季佔比更達20%，基地台相關基礎建設全年營收也較2018年成長超過50%，讓公司對2020年5G需求成長更具信心。

在光電元件方面，陳國樺表示，穩懋在3D感測產品居市場領先地位，目前市場對結構光產品需求非常強勁，公司亦在去年下半年成功開發TOF，目前有不少客戶在進行中，除手持產品外，汽車自駕也是未來發展方向。

(時報資訊)