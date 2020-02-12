這周五就是西洋情人節，緊接著還是3月14日的白色情人節！雖說目前全球仍籠罩在新冠肺炎陰影中，不過基本的生活還是要顧，旅行是放鬆自己的好方式，也能接觸大自然。鄰近的馬來西亞自然美景的島嶼眾多，最適合前來度假感受異國獨特的浪漫風情，能夠讓夫妻或情侶增加情感。若是單身，更有遠離「閃光」的絕佳秘境，享受一個人的精彩！

透過置身在旅程中的美景、一起品嚐美食或特色小吃、再加上戀人視角的甜蜜美照，共同創造出的生活片段讓彼此更有共鳴。馬來西亞擁有眾多天然島嶼以及距離台灣最近的熱帶雨林，並有知名與優質的飯店或度假村，備有最享受的設施、活動與景致。

想要製造浪漫，美麗的海岸、沙灘與晨昏變化絕對必備！馬來西亞眾多島嶼富含情調的海灘，最適合兩人悠閒漫步。（馬來西亞觀光局 提供）

•特殊荷蘭情調的邦咯島：邦咯島除了富含浪漫情調的海灘度假村，島上有荷蘭人所留下的城堡遺址，以及充滿異國文青風味的小漁村，都適合兩人悠閒漫步其中，拍出台灣拍不到的歷史美照！

•馬布島：位於沙巴斗湖省外海的小島，整個島都被雪白的沙灘環繞，如水晶般清澈的海中有多樣化的熱帶魚，被譽爲世界最佳水下微距攝影場所。最適合浮潛欣賞在地獨有海底世界，並可與熱帶魚共遊拍下彷彿美人魚的海中美照！

世界上最古老的熱帶雨林－大漢山，適合熱愛大自然的愛侶，遺世獨立僅存蟲鳴鳥叫，彷彿世界上只有彼此。（馬來西亞觀光局 提供）

還有另一種秘境享受也適合熱愛大自然的愛侶，可以挑選馬來西亞熱帶雨林，有著令人驚嘆的大自然美景，當早晨醒來，耳邊響起鳥鳴和樹木沙沙作響聲，感覺就像置身天堂一樣。

•大漢山國家公園：世界上最古老的熱帶雨林－大漢山國家公園，可追溯至一億三千萬年前，連亞馬遜森林都望塵莫及。在這片叢林可以看到各種珍稀野生動物，是其他國家無法看到的，在山中度假村住一晚，遺世獨立彷彿世界上只有彼此的感覺。

單身也有適合自己的過節撇步！無論是一個人或是揪團上山下海親近大自然，趁著單身玩得更自在。（馬來西亞觀光局 提供）

•沙巴河流探索：長達560公里的京那巴當岸河，是沙巴最長的河流，搭乘船隻漫遊熱帶雨林的豐富生態系；還可以到鄰近知名產燕窩的哥曼東洞(Gomantong Cave)，一探石灰岩地形，幸運的話還會看到工人採集燕窩這難得的傳統技藝！

然也要提醒大家，近來武漢肺炎疫情擴散！衛福部提醒，搭飛機是屬於高風險狀況，因為機艙的乘客眾多，空氣又不流通，建議搭飛機時需要戴口罩，同時也呼籲民眾，非必要時不要前往疫區。如要搭機，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。

(中時電子報)