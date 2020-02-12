澎湖》2020年2月12日 澎湖 ▲澎湖安檢所查獲漁船滿載7萬1000片Ｎ95口罩。（澎湖岸巡隊提供／陳可文澎湖傳真）

澎湖》2020年2月12日 澎湖 ▲澎湖漁船「吉成發號」漁船滿載175箱7萬1000片Ｎ95口罩企圖闖關出海，安檢人員全面清查。（澎湖岸巡隊提供／陳可文澎湖傳真）

新冠肺炎肆虐，全國口罩難求，12日澎湖籍漁船「吉成發號」滿載175箱7萬1000片Ｎ95口罩從馬公港闖關出海，岸巡隊通報澎湖縣政府衛生局派員趕往現場清查，確認這批Ｎ95口罩屬工業用、非醫療用控管口罩，並不觸法。

海巡署澎湖第七岸巡隊指出，12日中午澎湖籍漁船「吉成發號」於馬公港安檢所報關出海，安檢人員循例登船實施新冠肺炎疫情宣導，尤其呼籲在海上作業遠離大陸籍漁船，防範防疫漏洞。

詎料，安檢人員隨手打開甲板船艙巡查，赫然驚見內部堆滿了一箱箱大紙箱，經現場清竟是70箱2萬1000個Ｎ95醫療用口罩、125箱5萬0000個防塵用Ｎ95口罩。

鑑於中央疫情指揮中心正式宣布統一管控國內口罩的生產及分配，安檢人員立即通報第七岸巡隊，並當場將漁船扣押港區，全面展開清艙檢查作業。

現場初步偵訊，「吉成發號」船長聲稱這批口罩是準備運送往七美島、望安島，岸巡隊同時也通報澎湖縣政府衛生局追查大量口罩的來源及用途。

(中時 )