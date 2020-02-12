台中地檢署檢察官陳隆翔，在彰檢任內偵辦彰化縣曲棍球協會涉侵占公款案遭監察院彈劾，職務法庭將於2月14日在台灣高等法院開庭公開審理。監察院曾發文台中高分檢等單位，要求就彈劾案提出檢討報告，並調查相關疏失，台中高分檢調卷調查，認為陳檢察官已盡調查能事，並無怠惰失職及違誤。

台中高分檢調卷調查後認為，全案立案後，檢察官即調閱林滄敏等相關人員的金融帳戶、三親等之大額通貨資料與銀行相關借貸情形、雙向通聯紀錄等資料，進行交叉分析比對，總共調查的供述及非供述證據資料共計有7大宗，共1898頁之多。因均查無林滄敏涉案事證，檢察官認已無傳喚林滄敏之必要而將其簽結。

調查結論指出，檢察官已詳盡調查能事，並無何怠惰失職輕率結案情形，對於事實認定及法律適用，亦均合乎經驗法則及實務上一般辦案程序，並無何違誤，更無違檢察官倫理規範。此外，彰化地檢就扣押物，徵得被告李淑惠同意拋棄而銷毀處理流程，亦為實務上常見的處理方式，於法並無不合。

至於監察委員質疑檢察官為何未傳訊偵辦林滄敏？並質疑會有政治聯想。台中高分檢調查後認為，對毫無涉案事證之人，強求檢察官傳訊偵辦，不但態度明顯偏頗，有違憲法人身自由保障意旨，並有違刑事訴訟法無罪推定原則及不得先行傳訊被告規定，且已侵越檢察官於個案事實認定、法律適用及程序進行之核心職權事項。

(中時 )