新冠肺炎疫情延燒，全台瘋搶口罩。台南市政府社會局為照顧弱勢，決定將口罩優先分配給有急迫需求的身障者及獨居長者，但因數量有限，社會局依中央規定發送對象以「行動不便的獨居長者及身障者，且有急迫就醫、復健需求」作為篩選條件，全市符合資格的長者約2200人、身障者約460人，即日起已協調各區公所陸續親送口罩到長輩或身障者家中。

台南市長黃偉哲表示，目前口罩數量有限，台南市有急迫性就醫需求的身障者及獨居長者需要優先被照顧，也請民眾留意需要戴口罩的場合與時機，在疫情期間盡量避免到人潮聚集的地方，優先將口罩留給需要的人。至於此次社會局協調各區公所到有急迫性需求的獨老及身障者家中發送口罩，因考量口罩資源有限，若已自行在藥局購買口罩者，將不再重複發放。

社會局指出，考量弱勢獨居長者及身障者不易出門購買口罩，該局依「行動不便的獨居身障、長者且有就醫、復健需求」作為篩選標準，針對全市列冊的獨居老人，評估有行動不便、偏遠地區或不易自行購買口罩或有急迫需求的獨居長者約2200人發放；另依「設籍台南市且獨居並實際居住之符合身心障礙者專用停車位識別證資格之有急迫使用需求之身心障礙者作為篩選標準，目前有急迫使用口罩需求的身障人士也有約460人。

(中時 )