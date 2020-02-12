位於國道一號的「仁德服務區」，經過6個多月大規模的創新改裝後，於今(12)日全面完工並正式開幕；規劃以「點亮新亮點、國道新亮點」為方向，並帶入「三新暨二意」為改裝主軸，引進超過22個櫃位，精進各式服務設施，提供新櫃位、新服務、新體驗，南北兩站分別以懷舊與科技元素的二大意境，展現具差異化的空間設計，打造全新的仁德服務區，帶給用路人耳目一新的商場環境。

由交通部高速公路局（高公局）委託統一超商經營的「仁德服務區」全新出發；高公局長趙興華表示，仁德服務區是國道1號最尾端，也是用路人北上第一個國道服務區，是重要的休憩據點，分為南北兩站，啟用已達30年以上，其經營模式也逐漸發展為提供用路人多元的服務。

此次由統一超商再次取得經營權，並改以ROT(增建、營運、移轉)模式。也就是說，在未來9年(1約9年)，統一超商不僅負責仁德服務區的營運權，也將持續投入增建及移轉的規劃。

統一超商表示，長期耕耘商場經營，目前共有53座商場，其中有兩處位於國道服務區，連續取得仁德服務區經營權已超過15年，與高公局合作除了帶入經營創意，精進公共服務設施外，也透過增建來改善現有仁德服務區空間不足的狀況。

仁德服務區的改裝，結合臺南傳統古都城市及科技重鎮的印象，讓用路人感受南北站區兩種不同意境的全新體驗。

南站因仁德舊名為「塗庫」，外觀以農村穀倉編織概念呈現復古風情，室內地板透過科技投影出代表臺南白河著名的荷花及「思慕魚」主題投影牆融入在地文化，「多媒體資訊樹」可透過感應APP即時下載臺南旅遊訊息。

北站以「科技體驗」概念出發，外觀以貨櫃造型呈現，戶外裝置藝術結合綠能面板科技，室內將著名的南瀛天文館結合天花板上的小宇宙主題設計帶入服務區，透過科技造型的服務台及「仁德之心」影音宣導專區，將臺南地區景點以投影效果融入在商場中，展現服務區為用路人帶來的3E體驗(體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education)。

該次改裝更擴增2樓空間，設置多項服務設施，像是與中興保全安全連線的駕駛人休憩室、無障礙淋浴間、五星級哺集乳室，結合藝文展演中心的「行動辦公室」、「閱讀漂書站」，未來更提供產學合作，導入學生展演場域，活化空間再利用，讓用路人享受更舒適的休憩空間。

服務區內設有2家7-ELEVEN門市，4台「智FUN機」方便趕時間的用路人只要使用現金或icash 2.0感應快速購買商品。同時引進11家連鎖知名的餐飲品牌，其中首度進駐國道服務區的摩斯漢堡、禾記嫩骨飯、五花馬水餃、水巷茶弄等。在地伴手禮的選擇，則有台南周氏府城伴手禮、網紅打卡日式厚鬆餅-王子神谷及使用在地水果食材-好特蔬等，超過22個櫃位。預計仁德服務區，未來將可提供近百個就業機會，一年將服務逾兩百萬人次，預計帶動業績成長2至3成。

(工商 )