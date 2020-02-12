萬代福播映長壽電影《錢不夠用2》、《一首搖滾上月球》，創下台灣放映時間的紀錄。（萬代福影城提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情全民上緊發條，密閉空間的戲院生意受衝擊，台中市老牌二輪電影院「萬代福影城」開第一槍，宣布14日起，取消特早場及末晚場，萬代福董事長黃炳熙12日表示，平日生意掉5成，不得不調整減場，但到今年5月20日，播映達11年的《錢不夠用2》，仍在中午12點20分上映，呼籲「一人看一場救救老戲院」。

台中市新聞局表示，已要求電影院業者自主要求第一線工作人員配戴口罩，並提供酒精消毒液供民眾使用。不少民眾仍然卻步，電影院業者主動在各放映廳剪票口為消費者量測體溫，提供給消費者安全健康的消費環境。

黃炳熙表示，疫情造成來看電影的客源銳減，本來平日觀影的人數大約1000多人，周休假日則有3、4000人，但這波疫情來襲，平日來看電影民眾縮水到7、800人，有時甚至5、600人。

萬代福影城在臉書發文憂心，發生新冠肺炎後，「戲院一落千丈，經理說，這樣的日子持續下去，我們不知還能撐多久。這一切，不忍苛責誰，更不能埋怨誰，發生了，只有面對與解決。若您放心，也請給我們更多支持與鼓勵，就來萬代福，看一場電影吧！除了感謝，還是感謝！還特別加註：「空的位置等待您、基本防護不可少」。

黃炳熙說，從14日起，萬代福影城營業時間調整為不分平假日，中午11時30分至晚上9時營業，另，取消特早場及末晚場，還強調「早上9點歡迎包場」。

很多影迷留言，特早場平日只要50元票價，好佛心，「老闆很有愛心，常在回饋社會，現在換我們支持了」，「特別是有獨家上映的小眾電影，可以看到不同國家的導演用他們的方式說故事，住台中有萬代福真幸福」。

《錢不夠用2》一連放映10多年，長壽電影還常有社團、公司包場觀看，但遇到疫情嚴重，影迷擔心是否會喊卡下檔？黃炳熙表示，當初買下新加坡影片《錢不夠用2》，已在戲院連演近130個月，每天一場，至今還在放映，創下戲院演出最久的電影檔期，連這部電影的新加坡導演梁智強都跨海來一探究竟，還有人建議他申請金氏世界紀錄。

防疫人人自保，造成口罩不夠用，萬代福調整其他電影的特早晚場次，黃炳熙強調，《錢不夠用2》會繼續演下去，好戲永不散場，還有另一部上映至今已7周年的電影《一首搖滾上月球》，放映多年歷久不衰，疫情特別期間，電影院都會提供量體溫服務及消毒液，民眾安心來看電影。

(中時 )