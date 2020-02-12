國民黨今下午舉行黨主席補選政策說明會，登記參選的江啟臣與郝龍斌依照日前號次抽籤順序進行3輪發表，第2輪媒體代表提問，針對國民黨員號稱第一大黨，選舉結果黨員忠誠度不如民進黨，未來如何強化黨員向心力；青年部分與過去歷任主席主張差異不大，如何大量栽培啟用青年接班團隊。郝龍斌坦言，很多人頭黨員選舉才出現，黨應該檢討改革，去偽存真。

針對本報記者黃福奇提問，國民黨未來如何強化黨員向心力，去除虛胖黨員數，以及如何落實集體引導、大量栽培啟用青年接班團隊。郝龍斌表示，國民黨親中、守舊文化如果不改，再努力改革也沒用，第一步是讓黨員有榮譽感，支持app黨部虛擬黨部跟實體黨部，節省人事成本開銷，也跟年輕人對話接軌。

「人頭黨員有忠誠度嗎？」郝龍斌說，黨內應誠實面對人頭黨員是否存在問題，很多黨員到選舉才出現，這部分要檢討，同時他也反對選舉中需要黨員連署，虛偽不實沒必要。

至於集體領導黨務，郝龍斌表示，黨主席應到各縣市請益，把黨內優秀人才推薦到執政的各縣市歷練，變成未來新血，集體領導、公職掛帥，年輕有公職身分要有一定的比例參與黨決策核心，各階層民意都要有，經過民意歷練跟洗禮才能接地氣。

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