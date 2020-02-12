三星電子在台灣時間12日清晨發表Galaxy S20系列三款新手機以及Galaxy Z Fllp可摺疊螢幕手機等新品，其中S20 Ultra的100倍超高倍變焦以及Galxy Z Flip翻蓋式的設計與嶄新應用方式，在在成為焦點。到底關於這兩款新機還有哪些值得你我了解的細節，關於5G與120Hz螢幕更新率的應用，有沒有限制？好奇的你一起來看看解答吧！

Galaxy S20星空灰款式機身照。（黃慧雯攝）

一、標準版Galaxy S20不支援5G mmWave

根據三星在UNPACKED 2020發表會中公佈的資訊，Galaxy S20系列（S20 Ultra、S20+以及S20）皆支援mmWave以及Sub-6GHz的5G頻段，但是根據外媒報導，在上週於舊金山舉辦的簡報會中，三星指出目前無法在螢幕、體積最小的Galaxy S20中放置5G mmWave封裝。因為5G mmWave要求在框架周圍安放兩個分散的天線，在Galaxy S20有限的機身空間中難以辦到。所以，標準版的Galaxy S20是無法支援mmWave技術的。

國際標準化組織3GPP將5G頻段分為FR1以及FR2頻段，FR1頻段範圍是450MHz-6GHz，也就是Sub-6GHz頻段；而FR2則是24.25GHz-52.6GHz的毫米波頻段。由於當前3GPP尚未底定5G mmWave頻段的相關標準，再加上相關技術相對Sub-6GHz來說也較不成熟，再加上根據2019年12月底，聯發科發表天璣1000 5G晶片時引用的數據，全球行動設備供應商協會(GSA)統計當時全球56家提供5G服務的電信商中共有54家採用Sub-6。以當前各國部署5G的選擇、標準訂定的層面，跟技術成熟度來看，Galaxy S20僅支援Sub-6GHz的5G網絡，並非是很嚴重的缺陷。

三星Galaxy Z Flip翻蓋式可折疊螢幕手機12日正式發表。(摘自三星官網）

二、Galaxy Z Flip目前僅有4G版

根據三星提供的資訊，當前他們旗下第二款可摺疊螢幕手機Galaxy Z Flip採用的是高通Snapdragon 855+處理器，並不支援5G。至於未來會不會升級推出支援5G的版本，三星當然沒有確認，也沒有說死（不推）。關心的網友可以持續等候三星的進一步消息。

不過雖然沒有採用最新高通（Snaparagon 865）處理器、也沒有支援5G，看似會讓Galaxy Z Flip的魅力打折，不過這卻讓它能成為當前最便宜的可折疊螢幕手機，要價僅1380美元，比摩托羅拉razr的1499美元更低，對比僅有5G版本的華為 Mate X定價2299歐元（接近新台幣81500元），以及Galaxy Fold定價1980元（在台售價NT$68888，含Galaxy Buds耳機等配件）更親民不少。

YouTuber MKBHD 實測三星Galaxy S20手機

三、Galaxy S20系列的120Hz更新率不支援2K解析度

三星Galaxy S20相對於前代Galaxy S10系列的升級亮點之一，就是首度支援120Hz螢幕更新率，能讓使用者在快速瀏覽網頁、玩遊戲、看高速移動影片時，螢幕畫面更為流暢。根據三星說法，Galaxy S20系列三款手機都支援120Hz螢幕更新率，且不會因為電量過低而自動降回60Hz（Google Pixel 4就是這樣做的）。然而根據知名YouTuber MKBHD（Marques Brownlee）實測，手動調為120Hz螢幕更新率後，系統會直接將螢幕解析度調整至FHD+(2400 x 1080)，而無法支援最高的2K解析度(3200 x 1440)。可以見得，同時維持2K解析度與120Hz對於手機來說將會過於耗電，也是三星官方承認的事實。

三星Galaxy S20系列快速動手玩 體驗100X超高倍變焦

根據三星官方資訊，Galaxy S20 系列預計在全球於3月6日後陸續上市，台灣地區的上市價格、RAM/儲存容量版本與機身顏色，以及上市日期都等候三星台灣公佈。

(中時電子報)