新北市教育局與新北市教師會2月在北新國小智慧教室舉辦3天的幼兒園程式教育種子教師工作坊第2梯次研習，結訓時更結合防疫主題發表製作的影片與互動遊戲。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局與新北市教師會2月在北新國小智慧教室舉辦3天的幼兒園程式教育種子教師工作坊第2梯次研習，結訓時更結合防疫主題發表製作的影片與互動遊戲。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局與新北市教師會2月在北新國小智慧教室舉辦3天的幼兒園程式教育種子教師工作坊第2梯次研習，結訓時更結合防疫主題發表製作的影片與互動遊戲。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

因應新冠肺炎今年寒假延長，新北市教育局與新北市教師會合作2月在北新國小智慧教室辦理3天的幼兒園程式教育種子教師工作坊第2梯次研習。幼兒園教師除防疫工作外，仍積極研習學習Scratch Jr程式語言，結訓時更結合防疫主題發表製作的影片與互動遊戲。

新北市教育局全力推動程式教育向下扎根，因應國外5歲必修程式語言的趨勢，利用精簡版的Scratch（塗鴉）圖像化程式語言培訓幼兒園種子教師，目前已有30多位，未來規劃社群工作坊彙集各教師開發之課程設計，透過定期討論方式將程式學習概念融入原本主題課程中，以積木代替語法，加上小畫家的功能，簡單的操作方式讓小朋友可以輕鬆創造自己的角色和故事。

在第2梯次的工作坊，網溪國小附幼的李婉怡老師設計出開學日的闖關影片，傳達正確戴口罩的概念；北新國小附幼的江雅竹老師改編《好餓好餓的毛毛蟲》故事，學習問題解決能力、學習數量概念與毛毛蟲的完全變態過程，最後創作出充滿艾瑞．卡爾畫風的蝴蝶，獲得大家一致的讚賞！此外，還有老師設計出媽媽到托嬰中心接寶寶，必須限時點擊病毒的好玩遊戲。

這一次研習老師們發揮創意結合防疫的主題，不僅提升了自己的程式語言設計能力，創作出來的作品更可以帶給幼兒全新的課程體驗，同時做為對幼生宣導防疫的最佳教材。埔墘國小附幼的連美嬌老師在座談會中特興奮的說：「不敢相信自己居然有能力克服對於電腦的恐懼，還可以寫出程式語言來製作影片！」

教育局表示，目前除了投入程式教育師資、課程及活動之外，也藉著鏈結產業，強化新北市資訊教育的質與量。希望未來透過建立教師社群方式，讓程式教育融入幼兒六大核心素養開發更多創新主題課程，激發幼兒好奇心，讓幼兒體驗「我可以」、「好有趣」的感覺而產生興趣，學習問題解決、邏輯排序、建立自信、啟發創意探索的熱忱，以培育21世紀的未來人才。

(中時 )