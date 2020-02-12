大陸新冠肺炎疫情至今未止，穩懋(3105)因農曆年左右已敲定第1季訂單，第1季營運未受到太多影響，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，由於疫情還在持續發展中，對第2季影響理論上會比第1季大，第2季會再針對疫情影響評估說明。

新冠肺炎疫情延燒，重創大陸地區智慧型手機生產與銷售，5G基礎建設亦陷入停擺，穩懋因農曆年左右已敲定第1季訂單，第1季營運未受到太多影響，穩懋預估，第1季合併營收將較去年第4季下滑low-teens百分比(11%到14%)，今年第1季合併毛利率預估為low-forties(約40%到43%)。

陳舜平亦表示，由於疫情還在持續發展中，對第2季影響理論上會比第1季大，第2季會再針對疫情影響評估說明。

儘管有大陸新冠肺炎疫情干擾，穩懋擴產動作仍如火如荼進行，新增加的5000片設備機台預計今年第2季末開始有產能貢獻，月產能將從目前的3.6萬片拉升到4.1萬片，陳舜平表示，由於三廠還有多餘空間，未來會視市場需求決定是否持續擴產。

穩懋預估，今年折舊費用將較去年增加約10%，全年資本支出與去年相近，約在60億元左右。

(時報資訊)