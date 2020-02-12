彰化南瑤宮經擲杯請示媽祖，7天6夜的二媽五笨港進香行程將縮短為2天1夜。（彰化市南瑤宮提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎風暴衝擊，台灣三大媽祖宗教盛會，大甲媽和白沙屯媽祖今年進香行程仍維持9天8夜徒步進香行旅，預料將創下史上最壯觀的口罩進香團，彰化南瑤宮則經擲杯請示媽祖，7天6夜的二媽五笨港進香行程將縮短為2天1夜。

彰化南瑤宮表示，為了因應疫情的衝擊，顧及參與人員健康和慎重起見，經十媽會總理元宵會議討論，向媽祖焚香稟告聖示，原定７天6夜庚子年笨港進香行程改為兩天一夜。

南瑤宮理人、彰化市長林世賢表示，南瑤宮進香，訂於3月21日、農曆2月28日 起駕，全程坐車回程在彰化遶境，消息一貼出，不少網友支持「媽祖娘娘允茭同意，慈悲愛民護民」，「辛苦彰化南瑤宮工作人員也要注意自身平安健康」。

但也有網友表示，這次將錯過了一起譜寫最壯觀口罩進香團的紀錄了，大甲、白沙屯都將維持9天8夜，大甲媽已裁定聖杯，筶定3月19日、農曆2月27日子時，晚間11點05分起駕，歡迎全國各地大甲媽信徒，一起來恭送媽祖婆出城！大甲媽預計3月20日也會抵達南瑤宮，屆時一定熱鬧滾滾。

白沙屯媽祖則是3月20日23點20分起駕，有行蹤飄忽不定的白沙屯媽，雖然駐駕路線尚未確定，但是經過彰化是一定的，屆時又將掀起護駕、鑽轎腳的狂潮。

(中時 )