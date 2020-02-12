屏東演武場舉辦咖啡杯特展，藉此感受屏東咖啡迷人魅力。（林和生攝）

若咖啡是遇見愛情的媒介，那咖啡杯就是裝載甜蜜的容器！西洋情人節將至，屏東演武場搭配節慶策畫「Whats cup好玩咖」咖啡杯特展，除展出由藏家珍藏各式咖啡杯外，更在情人節起一連3天透過市集，陪伴民眾一起與咖啡談場戀愛。

屏東縣政府近年來積極推廣咖啡產業，目前種植面積超過280公頃、投入農戶約350戶，多種植在原鄉海拔約900至1000公尺高度，由於山區石礫地形，加上日夜溫差大，產出咖啡擁有豐厚口感且具層次，開始在台灣嶄露頭角。

屏縣府文化處長吳明榮指出，與藏家溝通借展，特別挑選40件符合情人節浪漫氛圍的展品，包括德國麥森、奧地利施華洛世奇和台灣法藍瓷等國際品牌，除讓民眾有機會一睹藏家典藏精品，更加入有趣互動拍照裝置，從不同視野感受美麗器物。

由於屏東演武場座落多家美食餐廳和百貨林立的鬧區，自去年修復完成後，就希望美麗建築能打破過去刻板印象，用有趣輕鬆的手法策展，吸引民眾休憩逛展、親近藝術。

吳明榮說，期待旅人欣賞特展後，能夠化身咖啡玩家、啟動屏東小旅行，循著香氣漫步街區，隨意走訪一間咖啡館，感受不同風格的老闆和咖啡師們營造出的風景，感受旅途中的未知和變化，就像每次品嘗咖啡，總是讓人充滿期待，讓咖啡不只是咖啡，而是濃縮所有美好的存在。

(中時 )