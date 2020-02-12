沒有犯罪前科、沒有從事不誠信或不正當行為，但沒有「良好品德」，在3月1日後一樣不能出任保險公司經理人，金管會強調，保險業負責人若具有良好品德，對保險業形象及聲譽都有正面效益。

也就是未來被「爆出」婚內出軌、棄養高齡父母、浮報高額交際費之類，不違法，不太算是專業上的不誠信或不正當行為，但還是可能不適合出任保險業高層，公司可能會被要求「調整」人事。

金管會近日就將發布「保險業負責人應具備資格條件準則」，增加五大規定，一是已出任保險業負責人，但若違反消極資格，即判刑確定，或有不誠信、不正當行為，當事人要主動通知任職公司，就「當然解任」；二是八家資產上兆元的保險公司要增加專業董事席次，每五位董事中要有三席，每增加三人，就增一席專業董事，專業董事應為自然人，專業常董也從二人增為三人。

三是對保險公司總經理除了舊有的專業資格門檻外，新增「良好品德」、「領導能力」、「有效經營保險業的能力」三項條件，避免保險公司經營不佳，影響國家經濟秩序的穩定。

四是保險董監事、副總經理、協理及經理及職責相當之人，也都要具備「良好品德」，保險公司董事會要負選任經理人的責任，必須確實審核經理人應具備的品德、能力及資格條件，並負監督的責任。

五是保險業董事長、常董、一定席次的董監事要符合專業門檻及經營能力，也要有良好品德，若股東會選出董事、董事會選出董事長並就任後，發現有人沒有良好品德或專業不足，金管會可以要求保險公司限期調整。

(工商 )