美國高通公司（NASDAQ: QCOM）旗下子公司高通技術公司宣布最新高通旗艦Snapdragon 865 5G行動平台在指定地區支援三星電子最尖端的新款智慧手機 - Galaxy S20系列（S20、S20+ 和S20 Ultra）。Snapdragon 865是世界上最先進的行動平台，採用領先業界的高通Snapdragon X55 5G數據機及射頻系統，旨在提供下一代沉浸式行動裝置所需的無與倫比的連網能力和效能。

高通技術公司行動通訊部門資深副總裁暨總經理Alex Katouzian表示：「我們非常自豪能夠持續與三星電子的長期合作，讓我們能開發並提供消費者最開創性的行動技術。Galaxy S20系列在指定地區搭載旗艦Snapdragon 865行動平台，提供現今最先進的連網和精密功能，為行動裝置樹立新標竿。」

三星電子執行副總裁暨行動通訊事業部行動研發負責人KyeongJun Kim表示：「三星電子和高通技術公司一直致力於為消費者帶來創新的行動體驗。Galaxy S20系列搭載Snapdragon 865行動平台，提供全新的行動體驗，將改變人們紀錄和享受生活的方式。憑藉推展極限的5G連網、人工智慧功能相機、電競能力和電池，Galaxy S20系列將讓生活更簡單和美好。」

Galaxy S20系列旨在利用Snapdragon 865行動平台實現的效能和效率改進。全新的第五代高通人工智慧引擎和全新的人工智慧軟體工具包提供每秒15兆次（TOPS）的開創性人工智慧效能，為前代產品的兩倍，並為Galaxy S20提供了極佳的性能，使得使用者可以享受最新相機、音訊與電競體驗。

高通人工智慧引擎的核心是全新且升級的高通Hexagon張量加速單元（Qualcomm Hexagon Tensor Accelerator），其TOPS效能為前代張量加速單元的四倍，能源效率提升35%。除了高通人工智慧引擎之外，全新高通感測樞紐可讓裝置感知周遭情境，且耗電量極低。極為精確的語音偵測功能確保各個語音助理能響亮清晰的接收使用者的指令，強化的常時啟動感測器和智慧聲音辨識功能也使情境式人工智慧功能更上一層樓。

Snapdragon 865的影像訊號處理器運算速度驚人，每秒高達二十億畫素，提供這些Galaxy裝置全新相機功能及性能，包括拍攝超過十億色階的4K HDR影像與8K影片。

Galaxy使用者也可活用十億畫素處理速度捕捉每毫秒的細節，以960 fps超高幀率拍攝高畫質慢動作影片。十億畫素處理速度影像訊號處理器與第五代高通人工智慧引擎協同使用，可快速智慧辨識不同背景、人物和物品並進行個別處理，產出獨樹一格的相片。

Snapdragon 865採用最先進的高通Kryo 585 CPU，在這些裝置當中，效能與前一代相比提升最高達25％。此外，全新高通Adreno 650 GPU提升高達25％的整體表現，確保為此下一代旗艦裝置提供優越的處理功率。其採用的Snapdragon X55 5G數據機及射頻系統為全球首見商用數據機到天線之5G解決方案，全面提供穩定快速傳輸，最高傳輸速度可達7.5 Gbps。

這個全方位數據機及射頻系統支援先進技術如高通5G PowerSave、高通Smart Transmit技術、高通寬頻封包追蹤（Wideband Envelope Tracking）技術，與高通 Signal Boost等，提供優異的網路覆蓋、數據傳輸速度表現，更支援電池全天續航。

(工商 )