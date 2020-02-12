台中市大雅區十四張圳因泥沙淤積形成浮覆地，長年乏人管理雜草叢生。經地方人士奔走，取得台中市農田水利會同意代管，並由建設局斥資2000萬元打造水岸公園，融入當地水圳景觀與小麥文化，將閒置空間活化成優質休憩場域，12日上午舉行落成祈福典禮。
十四張圳水岸公園第一期改善長度為585公尺，規劃漫步景觀區、農閒休閒區及兒童探險區，除保留既有樹木，並增設景觀燈飾、人行步道、表演廣場及共融式遊戲區等。今日落成祈福典禮由建設局長陳大田主持，立委楊瓊瓔、市議員吳顯森、農田水利會委員吳呈賢均到場共襄盛舉。
楊瓊瓔表示，十四張圳水岸公園第一期占地600多坪，若依市價徵收，光是用地取得至少需2億元，市庫難以負擔；感謝市議員吳顯森及水利委員吳呈賢奔走，向台中市農田水利會爭取代管，將荒蕪之地變身水與綠的休憩空間。
帶愛犬來放風的陳小姐說「改造得很漂亮，水裡有魚群優游，感覺很療癒。」建設局陳大田表示，十四張圳水岸公園闢建不僅是地方空間的整體優化，也改變區域排水印象，並考量居民需求，改造基礎環境，創造水岸公園，後續水岸環境工程將持續往上、下游延伸。
(中時 )
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