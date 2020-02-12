十四張圳水岸公園落成祈福典禮由建設局長陳大田（前排左五）主持，立委楊瓊瓔（前排左四）、市議員吳顯森（前排左六）等均到場共襄盛舉。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔感謝謝市議員吳顯森及水利委員吳呈賢奔走，向台中市農田水利會爭取代管土地。（王文吉攝）

建設局長陳大田主持十四張圳水岸公園落成祈福典禮。（王文吉攝）

地方人士踴躍出席十四張圳水岸公園落成祈福典禮。（王文吉攝）

台中市政府斥資2000萬元打造十四張圳水岸公園。（王文吉攝）

十四張圳水岸公園設置景觀池，流水潺潺並育養錦鯉等。（王文吉攝）

台中市農田水利會無償提供土地，由建設局打造水岸公園，為地方增加休憩綠地。（王文吉攝）

台中市大雅區十四張圳因泥沙淤積形成浮覆地，長年乏人管理雜草叢生。經地方人士奔走，取得台中市農田水利會同意代管，並由建設局斥資2000萬元打造水岸公園，融入當地水圳景觀與小麥文化，將閒置空間活化成優質休憩場域，12日上午舉行落成祈福典禮。

十四張圳水岸公園第一期改善長度為585公尺，規劃漫步景觀區、農閒休閒區及兒童探險區，除保留既有樹木，並增設景觀燈飾、人行步道、表演廣場及共融式遊戲區等。今日落成祈福典禮由建設局長陳大田主持，立委楊瓊瓔、市議員吳顯森、農田水利會委員吳呈賢均到場共襄盛舉。

楊瓊瓔表示，十四張圳水岸公園第一期占地600多坪，若依市價徵收，光是用地取得至少需2億元，市庫難以負擔；感謝市議員吳顯森及水利委員吳呈賢奔走，向台中市農田水利會爭取代管，將荒蕪之地變身水與綠的休憩空間。

帶愛犬來放風的陳小姐說「改造得很漂亮，水裡有魚群優游，感覺很療癒。」建設局陳大田表示，十四張圳水岸公園闢建不僅是地方空間的整體優化，也改變區域排水印象，並考量居民需求，改造基礎環境，創造水岸公園，後續水岸環境工程將持續往上、下游延伸。

(中時 )