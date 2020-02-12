北港鎮全方位防疫，公共場所每周消毒2次。（北港鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮公所為加強防疫，12日起展開公共場所定期消毒，針對公園、游泳池、體育館每周二、五由專業人員進行消毒，希望預防新冠肺炎與流感疫情，下個月也會擴大登革熱全鎮消毒工作，全方位防堵各種疫情。

新冠肺炎持續延燒，雲林縣雖未傳出染疫個案，但各鄉鎮公所仍不敢輕忽，北港鎮公所除加強防疫宣導，針對鎮民經常出入的公共場所，12日起展開每周2次的消毒工作，未來將視疫情變化增減消毒次數。

北港鎮長蕭永義表示，台灣傳出新冠肺炎疫情後，公所即接獲不少鎮民反映公園、游泳池、體育館、圖書館有許多老人家、小朋友進出，老人家與小朋友的抵抗力相對較低，希望藉由消毒加以保護，公所因此決定聘請專業消毒人員加強消毒。

目前各主要公共場所每周二、周五下午1點半至4點半進行消毒工作，消毒期間請民眾不要進入，公所也再次呼籲新冠病毒會經由飛沫或接觸傳染，如果手部未確實清潔，請不要接觸口、鼻與眼睛，同時落實勤洗手習慣，才能將染疫機率減至最低。

蕭永義指出，除了預防新冠肺炎疫情，公所也提醒民眾要注意流感與登革熱的威脅，今年將提早於下個月進行全鎮登革熱消毒工作，且將由往年的2次增為3次，希望藉由全方位的防疫措施，避免各種疫情同時爆發。

(中時 )