謝姓男子去年過年求妻返家遭拒，見她要和潘姓小王搭蔡姓友人的車離去，爬上車子引擎蓋，卻慘遭拋飛慘死，桃園地院指潘男不但未阻止還要蔡「開快點」，蔡男則高速行駛10.9公里，沿途還蛇行、急煞，依殺人罪各判13年和13年2月。

張姓妻子不堪47歲謝姓丈夫動手打人，逃離家後和47歲潘姓男子交往同居，謝男為尋妻返家過年，去年2月2日小年夜的前一晚，請妻子的童姓閨蜜約出妻子，張婦在潘姓男友陪同下，坐著39歲蔡姓友人的車子赴約。

孰料張婦看到丈夫，拒絕下車，謝男擋車未果，索性整個人趴到引擎蓋上，僅用雙手抓住檔風玻璃上的車柱，潘男見狀，叫蔡男加速駛離，一路高喊「開快點」，蔡男聞言也急踩油門，以時速近百公里蛇行、狂飆10.9公里，最後謝男體力不支，被甩下車重摔在地，頭部重創，急救4天後仍宣告不治。2男被依殺人罪起訴，張女則因沿途高喊：「停車，那是我老公！」獲不起訴。

桃園地院法官認為，謝男俯身趴附在擋風玻璃和引擎蓋上，確實妨害他人行動自由在先，2人駕車離去行為符合正當防衛，但謝未持任何武器、僅以肉身阻擋，潘男卻要求「開快點」，蔡也沿途高速行駛，重複剎車、蛇行、甩車等危險動作，已逾越必要程度，屬於防衛過當，且至今尚未與謝家人達成和解、也未賠償，依共同殺人罪判蔡男13年2月、潘男13年，全案可上訴。

(中時 )