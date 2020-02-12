屏東家扶趁著寒假期間以「讓愛走動」為名，舉辦「寄養兒少徒步成長營」，今年共有15名寄養童參加，年齡從幼稚園大班到小四，3天2夜、68公里的旅程，孩子在徒步途中坦言數度想放棄，最後咬著牙走到終點，看到寄養父母那一刻，有人哭著說「我有忍住淚走完」。

家扶社工督導黃淑玲表示，寄養童從小就因為父母因素而接受寄養安置，短短不到10年的生命經歷許多事，有原生父母總是承諾要帶他們回家，卻至今未做到，心中的失望和心痛可想而知，但孩子努力練習堅持，透過鍛鍊面對離開寄養家庭後的生活。

這趟旅途全程徒步，從屏東家扶潮州服務處至東港來回，走到東港認識漁業及宗教文化，也到鎮海公園淨灘，更前往派出所及安檢站，瞭解警察及海巡工作。

寄養社工潘彥岑說，15名孩子中，有2人是過動兒，很有體力和毅力，但需要旁人花許多的精力維護他們安全，因為只要有吸引目光的車輛或店家，孩子就會不受控的衝過去。淨灘是大夥覺得最累的行程，但民眾獲悉活動目的，紛紛送來飲料與早餐，讓人體會「讓愛走動」的真諦。

潘彥岑有感而發地說，人生過程中聽到與看到許多關於堅持的勵志故事，但從未親眼看見，透過此次活動才知道，原來堅持可以這麼動人，她堅信這不單只是一場活動，更像是一部寄養兒少堅持與傳遞愛的紀錄片真實上演。

(中時 )