斗六市近日出現不知名人士大量以熊貓外送服務（foodpanda）點餐，取餐地點訂為市郊空地、田野間、無建築物之處，連續3天惡意棄單事件一再重演，外送員生氣又無奈。
據送餐員透露，2月10日中午一名自稱「黃千千」的顧客訂購近5000元的炸雞，取餐地點訂於斗六工業區某路口，但無人取餐，電話號碼竟是美國越洋電話。
晚間8點又用其他名字訂多家斗六美食與小吃，其中包括3000多元的牛排餐，交餐地點竟是斗六市石林路，該處竟是產業道路，10多名外送員幾乎同時抵達，等了20分鐘無人出現，外送員向公司回報，獲指示食物由外送員處理。
10日深夜11點又有人點飲料、速食、蛋糕等近20張訂單，取餐位址指定在斗六社口街，但該處是一片空地。
11日惡意棄單事件持續發生，一名女外送員只好把便當發給遊民和弱勢老人吃。
12日中午7、8名熊貓外送員陸續接獲訂單，包括牛肉麵、麥當勞、飲料20多杯，取餐位址是斗六運動公園旁，
一名外送員說，連續3天被惡搞，送餐到指定位置時只看到一群外送車，實在很無奈，都白跑了。
(中時 )
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