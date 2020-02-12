台中市長盧秀燕（左）表揚時任107年度環境景觀總顧問的都發局長黃文彬，期許台中市的市容更加美好、人行空間更為友善。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

為促進城鄉均衡發展，台中市府配合中央推動「城鎮之心工程計畫」，進行老舊市區活化工程，107年度台中市整體執行成果亮眼，獲內政部營建署評審委員肯定，榮獲優等佳績，市長盧秀燕表揚都發局團隊，期許市容更美好、人行空間更為友善。

都發局長黃文彬擔任107年度環境景觀總顧問時，建言「城鎮之心工程計畫」各階段提案，應以「減量設計」、「生態工法」及「地方建材」規畫，著重維護原有自然生態資源、整合都市防災、保留人文歷史紋理、縫合鄰里社區街角與校園周邊空間，串聯城鄉藍綠帶空間等面向。

台中市近年來打開許多原本封閉的校園及社區角落，讓人行活動空間更為友善，市府舉例如北屯區文昌國小及太平運動場周邊綠化改善等案例，執行理念深獲市民認同，也獲內政部評鑑委員肯定。

都發局指出，市府秉持「城鎮之心工程計畫」精神，重視都市城市美學，積極研擬市容景觀自治條例，鼓勵生態工法及低碳等設計理念，提倡人與自然環境永續共存的理念，打造台中成為最宜居的城市。

(中時 )