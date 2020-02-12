泰山區一位76歲的李姓老翁10日深夜走進林口分局明志派出所，無助地向警方求助，指34歲領有身心障礙手冊的女兒偷偷離家，至今未歸，深怕寒夜中女兒衣著單薄，恐有危險，警方獲報後，立即展開尋人，並發現該女獨自遊蕩在明志路街頭，所幸並無大礙，最後也將女子帶回派出所，平安與家人團聚。

李姓老翁向警方透露，當天女兒趁家人不注意，偷偷開門溜了出去，本以為玩夠了會乖乖地回家，但越等越晚、外頭的氣溫也逐漸下降，在住家附近又遍尋不著，深怕女兒發生危險，只好前往派出所求助。

警方表示，當晚明志所員警蔡斅德、楊嘉偉正好在執行巡邏勤務，眼尖地發現明志路三段馬路旁站了一個女子，神情恍惚、眼神渙散，且旁邊沒有公車停靠站，卻站著一動也不動，心想有異便上前關心，但女子似乎溝通有點障礙，決定先將她帶回派出所安置，並提供便當、飲料果腹。

返所後，員警得知幾分鐘前也有一位父親在找女兒，立即透過人臉辨識系統及比對失蹤人口報案資料，確認女子就是老父親找尋的對象，便趕緊通知他這個好消息。

不料女子母親前來迎接後，女子卻顯得焦躁不安，甚至鬧脾氣不想回家，經員警開導與安撫，才漸漸緩和情緒，2人離開時，母親也不斷感謝警方的幫助，林口警分局則呼籲，家庭照顧者長期承擔照顧及輿論壓力，身心多少會吃不消，需要社會大眾多加支持與社區鄰里的協助。

(中時 )