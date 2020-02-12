台中市議員黃馨慧12日起，每日由廠商提供「次氯酸殺菌液」讓民眾索取，共同防疫護健康。（台中市議員黃馨慧服務處提供／陳世宗台中傳真）

新型冠狀病毒疫情讓消毒品詢問度大增，民眾採購酒精、殺菌液也相對困難，因應需求，台中市議員黃馨慧12日起，每日由廠商提供「次氯酸殺菌液」讓民眾索取，共同防疫護健康，消息一出、立刻有人龍排隊索取大讚「揪感心」。

市議員黃馨慧說，這次新型冠狀病毒疫情讓人心惶惶，從上個月的「口罩之亂」到現在，許多民眾反映消毒殺菌品「一物難求」，讓防疫出現漏洞。這次廠商準備的「次氯酸殺菌液」可以用在環境、衣服或手部消毒，與酒精效果相似，歡迎民眾自備「不透明」容器索取，保護家人健康、病菌不上身。

消息透過社群軟體發佈後，立刻有民眾大瓶小瓶、攜帶容器來領取。林姓民眾表示，政府從「口罩之亂」徵用物資後，像慢性處方簽政策「朝令夕改」，弄到人心惶惶，連口罩、消毒水都一物難求，是不是反而變防疫大漏洞？

黃馨慧認為，美國流感、非洲病毒等全球疫情頻傳，防疫工作已非「特別狀況」，落實到日常生活中，舉凡人潮聚集處戴口罩、勤洗手，做好自我衛生，保護自己、也保護別人。

(中時 )