韓劇《愛的迫降》播出後收視與反應引起熱烈反應，本周將迎來大結局，飾演尹世理（孫藝珍 飾）的爸爸演員和國情院特務，兩人先曝光疑似抱著雙胞胎的照片，讓粉絲猜測結局應該是個幸福的結局。

飾演國情局特務（左）與尹世理爸爸（右）抱了雙胞胎，似乎預告結局美滿。（圖／翻攝自韓網）

在第14集的最後李政赫（玄彬 飾）的身分被國情局的人知道，不少人以為會是個悲劇的結局，如今大結局前夕雙胞胎照出現，也讓不少粉絲鬆了一口氣。

《愛的迫降》劇照。（圖／翻攝自tvN臉書）

李政赫先前就曾在酒醉時對尹世理說，想在南韓生活，也想和世理一起生孩子共組家庭，如今提前爆雷龍鳳胎似乎預告李政赫的美夢完成。

(中時電子報)