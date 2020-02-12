新加坡總部有員工確診 星展台灣回應了

星展集團新加坡總部員工今（12）日檢測結果確診感染新型冠狀病毒，基於台灣為星展銀行重要市場，業務及客戶往來密切，星展銀行（台灣）剛剛發出回應，表示星展台灣目前業務照常，並已研擬縝密的因應計畫與配套措施，確保銀行營運不受影響。

基於此波疫情的高感染力與不確定性，星展銀行在上周已提前作出準備，主動向客戶說明數位金融服務的各項細節，鼓勵客戶於疫情期間，無須出門即可輕鬆完成銀行服務善加利用。

星展新加坡總部在該名員工成為確診案例後，今天隨即提供該名確診員工及其家人所有必要的協助，也將該樓層所有員工撤離、隔離曾與該名員工接觸的同仁，啟動營運持續計畫、進行大樓消毒、員工健康狀況追蹤等必要工作。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展（台灣）絕大多數的金融交易與信用卡服務皆是透過數位管道完成，更肯定台灣的應變能力，此次的疫情，正是台灣展現長年提升衛生、環保、醫療環境績效的時機，若能控制疫情，未來將能給全球遊客更大的信心。

據了解，來自新加坡總部、且是新加坡人的林鑫川，在農曆假期期間返回星國，但在台灣正常開工的大年初六（1/30）之前已經抵台，躲過這一波的可能隔離需求。

星展表示，將密切監控疫情發展，「保護所有員工、客戶與營運夥伴的安全是我們首要的職責」，星展也會陪伴大家共同度過難關。

(工商 )