新冠肺炎疫情影響大陸實體經濟，中國銀行業協會12日表示，當前大陸銀行業金融機構全力支持疫情防控、企業復工復產，截至11日中午12點，已經提供合計逾人民幣（下同）3,490億元的信貸支持。

新華社報導，中國銀行業協會12日表示，批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊及一些勞動密集型的製造業企業在疫情影響下受到了較大衝擊，基於此情形，銀行業金融機構主動減費讓利，下調相關企業貸款利率，與企業共渡難關。

中國銀行業協會指出，疫情發生以來，銀行業金融機構積極捐款捐物，截至2月11日中午12點，銀行業金融機構捐款17.47億元，捐贈物資超740萬件。此外，針對居民定期存款近期到期情形，國有大行，光大、平安等股份制銀行及邯鄲銀行等城商行紛紛推出定期存款到期自動延期服務，通過減少居民出行次數來助力疫情防控。

中國銀行業協會表示，下一步將繼續引領銀行業金融機構加大信貸支持力度、主動減費讓利、及時提供優質快捷高效的金融服務，切實保障廣大客戶的金融需求，為打贏疫情防控阻擊戰提供金融支持。

(工商 )