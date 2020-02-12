嘉義1名沈姓男子，去年7月間騎機車閒晃時，見1名女子走在馬路上，竟上前假意問路趁機「露鳥」還搓揉，嚇得女子花容失色報警，警方事後循線逮捕沈男，他哭訴自己罹病，看到穿黑絲襪的女生就會無法控制自己，法官不予採信他的說法，依公然猥褻罪嫌判處4月有期徒刑。

判決書指出，沈男去年7月29日上午8時許，騎車行經嘉義市區時，見到被害女子步行經過，竟起色心，騎車到女子身旁，假意詢問「請問民雄往哪裡走？」趁此同時露出下體，並以手前後搓動，嚇得被害女子花容失色驚逃，到警局報案。

警方循線逮捕沈男，他辯稱自己患有精神疾病，看到穿著黑色絲襪的女生就無法控制，並表示對於無法控制自己的性衝動，所衍生的行為相當懊悔。

但法官參酌中外精神醫學文獻對於性癖好疾病患者研究結果後，認為沈男當時先以外套遮掩下體，趁四下無人時才露鳥，認為沈男精神狀況並未達到難以辨識行為違法，依此不採信沈男說法，依公然猥褻罪嫌判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。

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(中時電子報)