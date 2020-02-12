網路節目《漂亮小姐姐》主持人微笑丹尼日前前往位於木柵的景美女中，尋找讓PTT鄉民暴動的漂亮小姐姐林函均。年僅16歲的她，當初一張不經意的照片流出，觸發宅男們戀愛神經，短時間內讓她的IG突破3萬人次關注，連她本人都驚訝不已。

林函均分享讀書3大技巧。（圖／風雅國際娛樂提供）

林函均奶奶是荷蘭人，輪廓比一般同學還要深邃，學習成績向來不用媽媽擔心的她，在節目中分享學習的小技巧，她表示複習功課的關鍵要先以隔天小考的內容為主，有空的時候再準備複習考的內容，就算看不完也絕對不熬夜，準時12點一定要就寢，「勉強熬夜隔天學習狀況不好，反而整天泡湯更划不來」，她還會把考卷上的錯題另外剪下來貼在筆記本上，逼自己重複練習，直到能夠反射性答題才會結束。

此外，她還在節目中爆料景美女中不為人知的小秘密，學校地下室有著隱藏版的K書中心，最大特點是「完全收不到手機訊號」，可以讓大家專心讀書不被干擾，再來就是所有女同學都熱愛捲裙長到「膝上5公分」，如果看到景女的小腹鼓鼓，其實是捲裙子的原因，加上都是女生班的關係，所以體育課一群女生們都會直接在教室脫換衣服，這些在她們眼中都是很正常的。

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(中時電子報)