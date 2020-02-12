台北市一名人夫阿俊（化名）外遇大他3歲的女子小欣（化名），不料正宮翻看手機時竟意外發現丈夫與他人的「親密交疊影片」，憤而提告。法院判決刑事部分阿俊與小欣各有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。民事部分，2人須賠償正宮40萬元，全案可上訴。

根據判決指出，阿俊與妻子在2012年3月29日結婚，隔年就生下一子，而小欣雖知情阿俊是有婦之夫，仍在2017年11月12日晚間，於租屋處與阿俊發生性關係，2人更拍攝性愛影片存在阿俊手機裡，同年11月20日晚間，阿俊妻子意外發現這段性愛影片，才知道丈夫出軌，決定提告，向2人求償100萬元，最終雙方離婚。

人夫偷吃大3歲的姐姐，還將性愛影片放在手機內被正宮發現。（示意圖／pixabay）

事後阿俊辯稱，早就因為與妻子感情不睦而分居，且也已討論到要離婚，他因為寂寞難耐才外遇小欣，小欣坦承與阿俊的婚外情，但由於自身經濟狀況不佳，希望法官能酌減精神撫慰金。

經過台北地方法院審理後，刑事部分依通姦罪分別判阿俊和小欣2人有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，至於正宮求償百萬精神撫慰金數額過高，法官認為應以40萬元較為恰當，判2人應負連帶賠償責任，可上訴。

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(中時電子報)