中國民航局今天表示，受新冠肺炎疫情影響，大陸航空運輸市場出現負增長。統計數字顯示，今年1月份中國民航完成運輸總周轉量101.0億噸公里，同比下降4.9％，其中，國內航線同比下降7.6％，國際航線同比下降0.2％。

1月份民航業共完成旅客運輸量5060.2萬人次，同比下降5.3％，其中，國內航線完成旅客運輸量4401.1萬人次，同比下降7.0％，國際航線完成旅客運輸量659.2萬人次，同比增長8.4％。民航局稱，1月份國際航線的正增長主要是由於1月中上旬國際旅客運輸量保持了高速增長的原因。自1月下旬開始航空客運市場一改春運後快速增長態勢，出現了快速下降趨勢。

此外，航空貨運增長持續下降。1月份共完成貨郵運輸量60.6萬噸，同比下降9.8％。1月份全行業飛機日利用率為9.2小時，較去年同期降低0.2小時，正班客座率為76.7％，正班載運率為65.2％，分別較去年同期分別下降5.1、4.5個百分點。

(旺報 )