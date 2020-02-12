高雄市長韓國瑜（中）今天與高市衛生局長林立人（右）、經發局副局長高鎮遠（左）共同示範調製漂白水及清水作為消毒水。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜（中）今天率隊進行「反登革熱日」大誓師活動。（柯宗緯攝）

新冠肺炎仍持續延燒之際，高市爆發4例境外移入登革熱個案，高雄市長韓國瑜今（12）日下午率隊大誓師，宣告今年度每周三「反登革日」正式啟動，並前往去年疫情熱區三民區金獅湖市場進行示範漂白水消毒及孳生源檢查，希望全面防堵登革熱疫情擴散。

韓國瑜提到，自去年開始將每周三訂為「反登革熱日」，未料過年期間新冠肺炎爆發，再加上流感疫情，市府能做多少是多少，今年提早因應登革熱，「今天不做，明天後悔」，否則疫情恐傷害城市形象及影響觀光、招商引資成效。

韓國瑜指出，據衛生局統計10年來，登革熱疫情流行期，主要集中在5至7月，但去年首例本土個案在2月1日，因此要特別警惕，這次特別選擇金獅湖市場作為示範區，將來陸續推展到前鎮、前金、鳳山等7個熱區，疾呼全體市民及市府團隊眾志成城，對抗登革熱。

衛生局長林立人指出，今年全台有28例境外移入登革熱，其中4例在高雄，截至目前未出現本土個案，但仍無法掉以輕心，尤其去年三民區就占37例本土個案，因此視為重中之中。

韓國瑜今天與林立人、經發局副局長高鎮遠共同示範調製漂白水及清水作為消毒水，穿上手套及圍裙親手DIY，接著用抹布擦拭桌面；現場也出動高空作業車、巡檢棒不放過屋簷溝等防疫死角，並呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」作業。

(中時 )