集集添興窯「傳統南投陶裝飾技法」登錄為傳統工藝。（林清河提供／廖志晃南投傳真）

集集添興窯「傳統南投陶裝飾技法」，經南投縣無形文化資產審議會，審議通過登錄為南投縣傳統工藝，並登錄林清河為技藝保存者；林清河投入陶藝創作，參賽得獎無數，而且致力作育英才，開創現代陶藝新局面。

林清河於1979年接掌「添興窯」，1990年起個展20餘次，聯展百餘次，曾榮獲省展教育廳獎（陶藝類首獎）、台灣省手工業產品評選展優良獎（陶藝類首獎）、金陶獎佳作獎、1997年台灣陶展優選獎、省展入選8次、全國美展入選3次、陶藝雙年展2次等；1995年因陶藝成就及推廣陶藝有功，榮獲總統及行政院長召見嘉勉、2003年獲教育部「社教有功人員獎」、2007年獲文建會（現文化部）頒「工藝之家」榮銜。

林清河接掌添興窯後，致力發揚陶藝文化，設計各種陶藝模式、推動陶藝生活化觀念、開辦「集集陶藝工藝師養成班」，開創現代陶藝新局面。

林清河所訓練的學生、學徒，許多已成台灣現代陶藝的中堅，包括歐陽一中（創設活石窯20年，已傳至第二代）；葉志誠（田中窯、工藝之家、彰化縣陶藝學會創會長、曾任台灣陶藝學會理事長）；趙勝傑（趙家窯、工藝之家、台中縣彩陶學會創會長）；廖先立（國家工藝獎二等獎得主）；李仁嵋（曾任台灣陶藝學會理事長）、賴耀棋（曾獲玉山獎陶藝類首獎）、詹益鋒（曾任彰化縣陶藝學會理事長）等，對台灣陶藝發展貢獻卓著。

(中時 )