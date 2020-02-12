清泉崗機場毗鄰的沙鹿區公明國小，因附近航空產業密集，該校與飛機結下不解之緣！教育局長楊振昇說，該校以學校吉祥物｢公明飛寶」為發想，以活潑可愛的兒童為圖像；結合沙鹿在地「鹿」造型藝術，製作出「公明飛寶-築夢飛翔」作品，讓人刮目相看、鎂光燈閃不停。

公明國小指出，男飛寶「飛飛」喜歡觀察動植物及DIY玩具的鹿精靈，夢想成為科學家；女飛寶「萌萌」喜歡學習多元文化及藝術美感的鹿精靈，夢想去環遊世界。鹿代表大自然，藉由作品呼籲人與自然和諧相處，並彰顯學校以「飛行」為核心的亮點特色「公明領航‧逐夢飛翔」！

公明國小主任陳素甄說，去年暑假由她帶領學校老師到神岡社口國小參加5天花燈製作研習時，因大家是製作花燈的門外漢，常常發生手指燙傷、刺傷；但在專業團隊帶領下，一群人從原本「非出於自願」的團隊，到放學後繼續留校挑燈夜戰，做出璀璨的花燈。

公明國小校長楊富全表示，感謝市府及中華花燈協會用心教導，從骨架、彩燈放樣、佈燈、焊接到組裝，給師生們很多指導和建議，才能讓學校的吉祥物結合花燈，在台灣燈會亮相。

楊振昇強調，2020台灣燈會全國花燈競賽的參賽作品高達598件，作品不僅質量並重，還處處充滿驚喜，歡迎大家前來台中遊玩賞燈。

(中時 )